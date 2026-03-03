В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

САРАТОВ, 3 марта. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников и ракетная опасность объявлены на территории Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Романа Бусаргина и приложении МЧС РФ.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал глава региона.
В приложении МЧС РФ сообщили о введении на территории региона ракетной опасности. «Не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место», — призвали в МЧС.
Позже в МЧС сообщили об отмене ракетной опасности.
В новость внесены изменения (22:50 мск) — добавлена информация об отмене ракетной опасности.