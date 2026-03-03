Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

В местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.

САРАТОВ, 3 марта. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников и ракетная опасность объявлены на территории Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Романа Бусаргина и приложении МЧС РФ.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал глава региона.

В приложении МЧС РФ сообщили о введении на территории региона ракетной опасности. «Не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место», — призвали в МЧС.

Позже в МЧС сообщили об отмене ракетной опасности.

В новость внесены изменения (22:50 мск) — добавлена информация об отмене ракетной опасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше