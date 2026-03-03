В Северной Осетии мужчина разбил лед на озере и спас тонущего ребенка

В городе Моздок в Северной Осетии местный житель Артем Абачев спас школьника, провалившегося под лед на озере в городском парке Победы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике.
Инцидент произошёл, когда мужчина гулял с женой по парку и заметил группу детей у замерзшего водоема. Он предупредил ребят об опасности, но они не прислушались. Вскоре один из мальчиков вышел на середину озера и лёд под ним треснул.
Не раздумывая, мужчина бросился на помощь. Подойти по льду не получалось и он продолжал крошиться под ногами. Тогда Абачев лег на грудь и начал пробиваться сквозь лед.
В итоге мужчина сумел добраться до ребенка и вытащить на берег.
Помощь также оказали неравнодушные прохожие, они помогли отжать одежду и согреть пострадавшего. Жена Артема связалась с родителями мальчика и супруги самостоятельно отвезли ребенка домой к семье.
«Благодаря смелости, самоотверженности и неравнодушию Артема Абачева трагедия обернулась счастливым спасением», — подчеркнули в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожие чудом спасли ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа.