В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Вячеслав Федорищев также сообщил о введении временных ограничений в действии мобильного интернета.

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Мах.

«Внимание. В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Соблюдайте правила безопасности», — написал он.

Федорищев также сообщил о введении временных ограничений в действии мобильного интернета.

