Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар вспыхнул у консульства США в Дубае после атаки дрона

Взрывы прогремели возле здания консульства США в Дубае после атаки дронов. Почти сразу после взрыва у здания начался сильный пожар.

Пожар у консульства США в Дубае. Видео © X / Plotline / La Verità Globale.

По сообщения местных СМИ, многочисленные взрывы слышны по всему городу. На место крупного пожара к зданию американской дипмиссии уже стянулись спасательные службы. Как позднее сообщили власти эмирата, возгорание было локализовано.

Ранее государственное телевидение Ирана сообщало об уничтожении военной базы США в Бахрейне и американского консульства в иракском Эрбиле. По объектам ударили ракетные подразделения сухопутных и морских сил армии Ирана.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше