Shot: Серия взрывов прогремела над Волгоградом

Серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что около 10 минут назад были слышны взрывы в южной и северной части города. Очевидцы утверждают, что слышали пять-семь громких звуков над Волгоградом. В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки. По предварительным данным, средства ПВО отражают воздушную атаку по Волгограду, — сказано в публикации.

По словам жителей, беспилотники летят на низкой высоте. Сбито уже несколько вражеских целей.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта ликвидировали 16 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее в Новороссийске количество жилых домов, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ, увеличилось до 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района.