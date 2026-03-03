Shot: Серия взрывов прогремела над Волгоградом

Серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что около 10 минут назад были слышны взрывы в южной и северной части города. Очевидцы утверждают, что слышали пять-семь громких звуков над Волгоградом. В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки. По предварительным данным, средства ПВО отражают воздушную атаку по Волгограду, — сказано в публикации.
По словам жителей, беспилотники летят на низкой высоте. Сбито уже несколько вражеских целей.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта ликвидировали 16 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ранее в Новороссийске количество жилых домов, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ, увеличилось до 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района.