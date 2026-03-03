Shot: Серия взрывов прогремела над Волгоградом

— Местные жители рассказали, что около 10 минут назад были слышны взрывы в южной и северной части города. Очевидцы утверждают, что слышали пять-семь громких звуков над Волгоградом. В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки. По предварительным данным, средства ПВО отражают воздушную атаку по Волгограду, — сказано в публикации.