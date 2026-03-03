Новые данные о выдаче жилья мигрантам в Сердобске проверят в рамках дела

ПЕНЗА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о выдаче сертификата для улучшения жилищных условий семье мигрантов в Пензенской области в рамках расследования уголовного дела по аналогичным эпизодам, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«В средствах массовой информации выявлена публикация о выдаче в 2025 году должностным лицом Сердобского района сертификата для улучшения жилищных условий еще одной многодетной семье с миграционной историей. Данный факт будет детально проверен в рамках расследования данного уголовного дела», — указано в сообщении.
В регионе продолжается расследование уголовного дела о халатности при выдаче сертификатов на улучшение жилищных условий. Так, в феврале в администрации города Сердобска выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство Российской Федерации, добавили в СК.