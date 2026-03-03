Новые данные о выдаче жилья мигрантам в Сердобске проверят в рамках дела

В регионе продолжается расследование уголовного дела о халатности при выдаче сертификатов на улучшение жилищных условий. Так, в феврале в администрации города Сердобска выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство Российской Федерации, добавили в СК.