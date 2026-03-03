В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке БПЛА

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области… Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне. Кроме того, в Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Также выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.