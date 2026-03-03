Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке БПЛА

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области… Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.

Губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне. Кроме того, в Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Также выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше