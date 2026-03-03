Ранее судимый мужчина угрозами выживает родителей жены из квартиры в Москве

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщили, что в Москве ранее неоднократно судимый мужчина, получив в собственность долю в квартире родителей жены, пытается выжить супругов. Он угрожает им и применяет насилие.
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России «Хулиганство».
— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — сказано на сайте ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Приезжий преследует девушку-подростка в Москве. Александр Бастрыкин также поставил на контроль ход проверки данной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.