Минобороны: Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за три часа над российскими регионами 38 украинских беспилотников. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 38 дронов ВСУ: 34 БПЛА — над Ростовской областью, три беспилотника — над Крымом и один БПЛА — над Волгоградской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Серия взрывов ранее прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы утверждают, что слышали пять-семь громких звуков над Волгоградом. В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта ликвидировали 16 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее в Новороссийске количество жилых домов, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ, увеличилось до 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше