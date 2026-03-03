Минобороны: Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за три часа над российскими регионами 38 украинских беспилотников. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 38 дронов ВСУ: 34 БПЛА — над Ростовской областью, три беспилотника — над Крымом и один БПЛА — над Волгоградской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Серия взрывов ранее прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы утверждают, что слышали пять-семь громких звуков над Волгоградом. В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта ликвидировали 16 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ранее в Новороссийске количество жилых домов, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ, увеличилось до 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района.