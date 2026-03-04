Ричмонд
Пять человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Волгоградскую область

Пять человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область, один из дронов попал по многоквартирному дому. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— Подразделения ПВО отражают террористическую атаку беспилотников на Волгоградскую область. Пятеро человек пострадали, критических ранений нет, врачи оказывают им помощь, — приводятся его слова в Telegram-канале регионального правительства.

Уточняется, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных дома, в Ворошиловском районе — падение дрона в нежилой зоне. Кроме того, в Тракторозаводском районе была атакована квартира в многоквартирном доме по улице Батова, 6. Также выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу, написал Telegram-канал Shot. Очевидцы утверждали, что слышали пять-семь громких звуков над Волгоградом. В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта ликвидировали 16 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

