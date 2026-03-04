Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 38 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 38 украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны России сообщило, что в течение трёх часов силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 38 летательных аппаратов самолётного типа.

Основная часть дронов — 34 единицы — была сбита над территорией Ростовской области. Ещё три аппарата уничтожены над Республикой Крым, один — в небе над Волгоградской областью.

Как уточнили в министерстве, дроны были сбиты вечером 3 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Иных подробностей о последствиях на земле в сообщении не приводится.

Ранее над территорией РФ подразделения ПВО обезвредили 172 беспилотных летательных аппарата киевского режима.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше