Над регионами России сбили 38 украинских БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что в течение трёх часов силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 38 летательных аппаратов самолётного типа.
Основная часть дронов — 34 единицы — была сбита над территорией Ростовской области. Ещё три аппарата уничтожены над Республикой Крым, один — в небе над Волгоградской областью.
Как уточнили в министерстве, дроны были сбиты вечером 3 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Иных подробностей о последствиях на земле в сообщении не приводится.
Ранее над территорией РФ подразделения ПВО обезвредили 172 беспилотных летательных аппарата киевского режима.