ПВР открыли в Волгограде после атаки украинского дрона на жилой дом

В Волгограде развернули пункт временного размещения на территории школы № 1 после атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным властей, БПЛА ударил по жилому дому № 6 на улице Батова в Тракторозаводском районе. В результате повредили одну из квартир.

«На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы № 1», — указано в сообщении.

Город выделил автобусы большой вместимости, чтобы доставить жильцов к пункту размещения. Там организовали спальные места и горячее питание для всех пострадавших.

Напомним, при атаке беспилотника в Волгоградской области пострадали пять человек. После удара по многоэтажке на улице Батова в квартирах и соседних домах выбило оконные стёкла. Критических ранений никто не получил, медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

