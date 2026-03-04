ПВР открыли в Волгограде после атаки украинского дрона на жилой дом

По данным властей, БПЛА ударил по жилому дому № 6 на улице Батова в Тракторозаводском районе. В результате повредили одну из квартир.
«На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы № 1», — указано в сообщении.
Город выделил автобусы большой вместимости, чтобы доставить жильцов к пункту размещения. Там организовали спальные места и горячее питание для всех пострадавших.
Напомним, при атаке беспилотника в Волгоградской области пострадали пять человек. После удара по многоэтажке на улице Батова в квартирах и соседних домах выбило оконные стёкла. Критических ранений никто не получил, медики оказывают помощь всем пострадавшим.
