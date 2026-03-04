В Волгограде при атаке БПЛА пострадали пять человек

В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, при этом зафиксированы случаи падения аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своём Telegram-канале.
По его данным, пострадали пять человек, однако тяжёлых ранений удалось избежать, всем оказывается медицинская помощь.
Как уточнил глава области, в Среднеахтубинском районе повреждения получили три частных дома. В Ворошиловском районе беспилотник упал в нежилой зоне, что позволило избежать дополнительных жертв.
Кроме того, в Тракторозаводском районе города был повреждён жилой дом на улице Батова, 6 — удар пришёлся по одной из квартир, в результате чего выбиты стёкла в соседних помещениях и близлежащих зданиях. Специалисты продолжают оценивать последствия инцидента.
Ранее Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 38 БПЛА.