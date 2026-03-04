СМИ: Российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз» загорелся в Средиземном море

Российский танкер «Арктический Метагаз», перевозящий сжиженный природный газ (СПГ), загорелся в Средиземном море. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.
Один из собеседников агентства рассказал, что судно могло быть атаковано надводным беспилотником. При этом каких-либо доказательств этому источник не привел.
Судьба экипажа неизвестна. Последний раз танкер сообщал о своем местоположении 2 марта. Тогда он был около берегов Мальты. Судно находится под санкциями Соединенных Штатов и Британии, сказано в статье.
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари заявил, что Иран не пропустит через Ормузский пролив ни одно судно. Об этом 2 марта сообщило иранское агентство ISNA.
Ранее иранские СМИ сообщили, что атаковано еще одно судно, «пытавшееся незаконно пройти» через Ормузский пролив.
1 марта КСИР сообщил, что иранские военные произвели ракетные атаки на три танкера Соединенных Штатов Америки и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива.