В Волгограде открыли ПВР после атаки БПЛА

«В результате террористической атаки БПЛА повреждена квартира в доме № 6 по улице Батова в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы № 1», — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Уточняется, что для подвоза людей поданы автобусы, а в ПВР организованы спальные места и горячее питание.
Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому. Кроме того, губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне.