Shafaq News: в Эрбиле произошли три взрыва

В городе Эрбиль на севере Ирака снова прогремели несколько взрывов, сообщает портал Shafaq News.
Взрывы фиксируются в районе международного аэропорта и поблизости от объектов, где находятся силы международной коалиции и консульства.
Согласно источникам, подобные всплески детонаций происходят на фоне серии атак с использованием беспилотников и ракет, а систему ПВО в регионе активно приводят в действие для отражения угроз.
Ранее жители Ирака обнаружили разбившийся американский беспилотник LUCAS, на котором была установлена спутниковая система Starlink.