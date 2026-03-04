Ричмонд
Shafaq News: в Эрбиле произошли три взрыва

В городе Эрбиль на севере Ирака прогремели несколько взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В городе Эрбиль на севере Ирака снова прогремели несколько взрывов, сообщает портал Shafaq News.

Взрывы фиксируются в районе международного аэропорта и поблизости от объектов, где находятся силы международной коалиции и консульства.

Согласно источникам, подобные всплески детонаций происходят на фоне серии атак с использованием беспилотников и ракет, а систему ПВО в регионе активно приводят в действие для отражения угроз.

Ранее жители Ирака обнаружили разбившийся американский беспилотник LUCAS, на котором была установлена спутниковая система Starlink.