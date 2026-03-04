Экс-главу села на Камчатке осудили за хищение средств при благоустройстве парка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Экс-глава сельского поселения «Манилы» на Камчатке и ее бывший муж осуждены за хищение бюджетных средств при благоустройстве парка. Ущерб от их действий составил порядка 500 тыс. рублей, сообщает краевая прокуратура.
Судом установлено, что в 2023 и 2024 годах глава муниципалитета заключала со своим мужем фиктивные договоры на ремонт крыш многоквартирных домов и благоустройство этнопарка. Однако работы он не выполнял, а денежные средства пара разделила. Ущерб государству составил более 500 тыс. рублей.
Кроме этого, в сентябре 2025 года подсудимая, препятствуя обыску в доме, ударила полицейского.
«Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на два года. Ее бывшему мужу — лишение свободы сроком на один год четыре месяца условно», — говорится в сообщении прокуратуры.