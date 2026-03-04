Две сотни россиян заставляют покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер

У многих нет наличных, а российские карты в Катаре не работают, поэтому в случае выселения люди останутся без средств. Пассажиры направили обращение в посольство РФ с просьбой взять ситуацию под контроль и помочь связаться с круизной компанией. Дипломаты включили их в список ожидающих вылета, но конкретных решений пока не предложили.