Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крыша пятиэтажного дома в Чувашии рухнула из-за скопившегося снега

Крыша пятиэтажного дома обрушилась на площади 400 квадратных метров в городе Алатырь в Республике Чувашия, повредив систему теплоснабжения. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила администрация Алатырского муниципального округа.

Крыша пятиэтажного дома обрушилась на площади 400 квадратных метров в городе Алатырь в Республике Чувашия, повредив систему теплоснабжения. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила администрация Алатырского муниципального округа.

— В 17:00 по московскому времени по адресу Алатырь, микрорайон Стрелка, дом № 34 произошло обрушение кровли (скатной крыши) многоквартирного кирпичного дома над первым и вторым подъездами площадью около 400 квадратных метров. Никто не пострадал, — сказано на странице администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что при обрушении была повреждена система теплоснабжения, поэтому было отключено отопление дома и перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов.

— В этих подъездах проживают 60 человек, в том числе шесть детей в возрасте от шести до 12 лет. Дети размещены у родственников. Подготовлен пункт временного размещения жителей в гостинице «Заря», — говорится в посте.

Работы по разбору обрушившейся кровли и восстановлению подачи тепло- и газоснабжения возобновятся в 06:00.

В Кожевническом проезде в центре Москвы обрушился козырек бизнес-центра «Ривер Плэйс». Это произошло из-за скопившегося на здании снега. Об этом 3 марта сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».