Крыша пятиэтажного дома в Чувашии рухнула из-за скопившегося снега

Крыша пятиэтажного дома обрушилась на площади 400 квадратных метров в городе Алатырь в Республике Чувашия, повредив систему теплоснабжения. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила администрация Алатырского муниципального округа.
— В 17:00 по московскому времени по адресу Алатырь, микрорайон Стрелка, дом № 34 произошло обрушение кровли (скатной крыши) многоквартирного кирпичного дома над первым и вторым подъездами площадью около 400 квадратных метров. Никто не пострадал, — сказано на странице администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что при обрушении была повреждена система теплоснабжения, поэтому было отключено отопление дома и перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов.
— В этих подъездах проживают 60 человек, в том числе шесть детей в возрасте от шести до 12 лет. Дети размещены у родственников. Подготовлен пункт временного размещения жителей в гостинице «Заря», — говорится в посте.
Работы по разбору обрушившейся кровли и восстановлению подачи тепло- и газоснабжения возобновятся в 06:00.
