СМИ: Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию

Четвертая беременность оказалась для блогерши непростой. Еще 23 декабря 2025 года ее госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Уже в больнице у нее диагностировали анемию и гестоз. Позже Лерчек снова доставили в больницу из-за болей, которые ее мучили. Врачи провели ей операцию.