Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию

Находящуюся под домашним арестом блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) доставили в реанимацию онкологического отделения. Об этом в среду, 4 марта, сообщил РИА Новости источник из ее окружения.

Находящуюся под домашним арестом блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) доставили в реанимацию онкологического отделения. Об этом в среду, 4 марта, сообщил РИА Новости источник из ее окружения.

— Валерию во вторник, 3 марта, госпитализировали в онкологическую реанимацию, — цитирует собеседника агентство.

По его словам, новорожденный ребенок остался дома.

24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. 2 марта ее выписали с новорожденным сыном из роддома.

Четвертая беременность оказалась для блогерши непростой. Еще 23 декабря 2025 года ее госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Уже в больнице у нее диагностировали анемию и гестоз. Позже Лерчек снова доставили в больницу из-за болей, которые ее мучили. Врачи провели ей операцию.

При этом расследование дела о незаконном выводе средств продолжается. Недавно Федеральная налоговая служба подала заявление о признании блогерши банкротом из-за долга в 200 миллионов рублей. Если суд признает ее банкротом, все ее имущество выставят на торги, включая долю в компании «Би Фит».