На станции Тимлюй в Бурятии сошла с рельсов тележка порожнего вагона

Поздней ночью 4 марта 2026 года на станции Тимлюй Восточно-Сибирской железной дороги во время маневровых работ произошел инцидент. У порожнего вагона-цементовоза сошла с рельсов одна тележка.
— В происшествии никто не пострадал. Движение пассажирских поездов не нарушилось, — уточнили в пресс-службе железной дороги.
На место уже отправили специалистов восстановительного поезда, они выясняют причины случившегося.
