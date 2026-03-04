Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На станции Тимлюй в Бурятии сошла с рельсов тележка порожнего вагона

На место отправили специалистов восстановительного поезда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поздней ночью 4 марта 2026 года на станции Тимлюй Восточно-Сибирской железной дороги во время маневровых работ произошел инцидент. У порожнего вагона-цементовоза сошла с рельсов одна тележка.

— В происшествии никто не пострадал. Движение пассажирских поездов не нарушилось, — уточнили в пресс-службе железной дороги.

На место уже отправили специалистов восстановительного поезда, они выясняют причины случившегося.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что фридайвер установил мировой рекорд, побив свой прошлый результат. Первый раз он нырнул под лед в бухте Змеиная Ольхонского района в 2021 году, достиг отметки 80 метров. Тогда условия во время заплыва на для него были непривычны. Ведь обычно он ныряет в теплые воды. Продолжение.