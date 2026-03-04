КСИР утверждает, что нанес удары по зданию Минобороны Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о воздушных ударах по территории Израиля, в ходе которых были поражены здания Министерства обороны Израиля в районе Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве и Петах-Тикве.
Кроме того, КСИР заявил о нанесении ударов по нескольким военным центрам в Западной Галилее и по объектам военной инфраструктуры в городе Бней-Брак, который находится вблизи Тель-Авива.
По информации, распространённой иранской элитной армейской структурой, атаки были направлены на ключевые военные объекты и инфраструктуру, включая как административные, так и стратегические пункты, чтобы нанести максимальный ущерб оборонным возможностям противника.