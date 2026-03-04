Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР утверждает, что нанес удары по зданию Минобороны Израиля

КСИР атаковал здание Министерства обороны Израиля и военные объекты в Тель-Авиве.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о воздушных ударах по территории Израиля, в ходе которых были поражены здания Министерства обороны Израиля в районе Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Кроме того, КСИР заявил о нанесении ударов по нескольким военным центрам в Западной Галилее и по объектам военной инфраструктуры в городе Бней-Брак, который находится вблизи Тель-Авива.

По информации, распространённой иранской элитной армейской структурой, атаки были направлены на ключевые военные объекты и инфраструктуру, включая как административные, так и стратегические пункты, чтобы нанести максимальный ущерб оборонным возможностям противника.

Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини заявил, что США и Израиль ожидают «врата ада» на фоне военной операции против Ирана.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше