Юрист: Хозяину собаки на юге Москвы может грозить 3 года тюрьмы за гибель бобра

Хозяину собаки в районе Нагатинский Затон может грозить наказание в виде лишения свободы до трех лет за гибель бобра. Об этом сообщили юристы Московского государственного юридического университета имени Кутафина.
— За появление с собакой без поводка или намордника предусмотрен административный штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей. Если путем умышленных действий была допущена гибель дикого животного при помощи домашней собаки, то это деяние можно квалифицировать по статье 245 УК России, то есть жестокое обращение с животными. Это уголовная ответственность, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, — пояснил доцент кафедры административного права и процесса имени Попова Университета имени Кутафина Максим Поляков агентству новостей «Москва».
Доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени Кутафина Наталия Ведышева добавила, что отсутствие состава административного, уголовного или дисциплинарного правонарушения не освобождает гражданина от обязанности возместить вред, который был причинен окружающей среде.
— Сумма возмещения ущерба, причиненного бобру, оценивается в шесть тысяч рублей. Федеральный госконтроль в этой сфере в столице осуществляет департамент природопользования. Для добровольного возмещения вреда гражданину нужно туда обратиться, — рассказала она агентству.
Московская прокуратура начала проверку после того, как собака породы хаски убила краснокнижного бобра в районе Нагатинский Затон. Об этом 3 марта сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.
По предварительной информации, хозяин выгуливал свою собаку без поводка у набережной. Пес заметил бобра и набросился на него. Несмотря на попытки животного защититься, ему не удалось отбиться. Он умер от укусов.