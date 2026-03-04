Юрист: Хозяину собаки на юге Москвы может грозить 3 года тюрьмы за гибель бобра

— За появление с собакой без поводка или намордника предусмотрен административный штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей. Если путем умышленных действий была допущена гибель дикого животного при помощи домашней собаки, то это деяние можно квалифицировать по статье 245 УК России, то есть жестокое обращение с животными. Это уголовная ответственность, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, — пояснил доцент кафедры административного права и процесса имени Попова Университета имени Кутафина Максим Поляков агентству новостей «Москва».