Al Jazeera: «Хезболла» атаковало израильскую военно-морскую базу в Хайфе

Организация «Хезболла» заявила о ракетной атаке на военно-морскую базу в Хайфе.

Источник: Аргументы и факты

Ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о ракетной атаке на военно-морскую базу Хайфа, расположенную на берегу Средиземного моря. Информацию о нападении распространили представители группировки, подчеркнув, что удар был нанесён по стратегическому объекту.

Кроме того, по утверждению «Хезболлы», несколько ракет были выпущены в направлении населённого пункта Кфар-Юваль, где, по их данным, находилась группа израильских военнослужащих. Заявление о проведённой операции было опубликовано телеканалом Al Jazeera.

На данный момент нет данных о возможных разрушениях или пострадавших в результате этих атак. Власти Израиля официально пока не комментировали последствия ударов, а точные масштабы ущерба остаются неизвестными.

Ранее официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник сообщил, что США и Израиль, вероятно, совсем скоро остановят военную операцию против Ирана, так как не рассчитывали на такой мощный ответ.

