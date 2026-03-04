Ричмонд
Кражи и порча имущества: очередная группа хулиганов кошмарит 71-й микрорайон Владивостока (ОБНОВЛЕНО В 11:15)

В социальных сетях распространяют информацию о нарушениях общественного порядка группой молодых людей на улице Нейбута во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В понедельник, 2 марта, юноши оторвали боковое зеркало у автомобиля, припаркованного возле подъезда дома по адресу Нейбута, 19. Камера придомового видеонаблюдения зафиксировала это около 23:00.

Также дважды за тот вечер эти же хулиганы совершили кражи из магазина «Квартет вкусов» на Нейбута, 2а.

Предположительно, юноши находились в состоянии алкогольного опьянения, они шумели, нарушая тишину и покой граждан в ночное время.

Ранее сообщалось, что в районе улицы Нейбута регулярно устраивает дебоши в ТЦ «Домовой» группа школьников, в числе их противоправных действий — кражи и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Но хулиганили в «Домовом» и в «Квартете вкусов» предположительно разные компании — судя по записям с камер, в торговом центре общественный порядок нарушали подростки, вероятно, ещё малолетние мальчишки, а обворовывали придомовой супермаркет и портили автомобиль юноши постарше, возможно, уже совершеннолетние.

Детишками из «Домового» уже заинтересовалась полиция, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нарушителей.

Обновлено в 11:14. Инцидентами от 2 марта с кражами из продуктового магазина и умышленным повреждением автомобиля полиция тоже занялась, обнаружив публикации о происшествиях в социальных сетях. Правоохранители опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения.