Кражи и порча имущества: очередная группа хулиганов кошмарит 71-й микрорайон Владивостока (ОБНОВЛЕНО В 11:15)

Ранее сообщалось, что в районе улицы Нейбута регулярно устраивает дебоши в ТЦ «Домовой» группа школьников, в числе их противоправных действий — кражи и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Но хулиганили в «Домовом» и в «Квартете вкусов» предположительно разные компании — судя по записям с камер, в торговом центре общественный порядок нарушали подростки, вероятно, ещё малолетние мальчишки, а обворовывали придомовой супермаркет и портили автомобиль юноши постарше, возможно, уже совершеннолетние.