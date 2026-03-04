Крыша пятиэтажки в Чувашии сложилась под снегом

В прокуратуре Чувашии уточнили, что частичное разрушение крыши дома 1970 года постройки произошло в том числе из-за скопления снега. Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. При этом капитальный ремонт кровли был запланирован только на 2027 год.