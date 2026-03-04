Ричмонд
В Омске во время пожара 4-летний мальчик дополз до двери, но не спасся

Очаг пожара находился в гостиной, где спала бабушка мальчика.

Источник: Прокуратура Омской области

Утром 3 марта в квартире на шестом этаже дома по улице Мельничная, 89/2 в Омске произошел пожар, унесший жизни двоих человек. Погибли 49-летняя женщина и ее четырехлетний внук, сообщили в региональном МЧС и Следственном комитете.

Сигнал о возгорании поступил в 9:52. Спасатели прибыли через пять минут, но огонь распространился быстро. В задымленной квартире пожарные обнаружили тело женщины на диване в гостиной — предположительно, она не успела проснуться. У самого порога, почти у выхода, без сознания нашли мальчика. Ребенок пытался спастись: он полз к двери, но надышался угарным газом.

Бригада скорой помощи реанимировала малыша прямо в машине, но по дороге в больницу он скончался.

По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Очаг пожара находился в гостиной, где спала женщина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяты предметы для пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Кировского округа взяла расследование на особый контроль и инициировала проверку соблюдения законодательства о защите жизни и здоровья детей.