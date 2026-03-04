В Омске во время пожара 4-летний мальчик дополз до двери, но не спасся

Сигнал о возгорании поступил в 9:52. Спасатели прибыли через пять минут, но огонь распространился быстро. В задымленной квартире пожарные обнаружили тело женщины на диване в гостиной — предположительно, она не успела проснуться. У самого порога, почти у выхода, без сознания нашли мальчика. Ребенок пытался спастись: он полз к двери, но надышался угарным газом.