В Омске во время пожара 4-летний мальчик дополз до двери, но не спасся

Утром 3 марта в квартире на шестом этаже дома по улице Мельничная, 89/2 в Омске произошел пожар, унесший жизни двоих человек. Погибли 49-летняя женщина и ее четырехлетний внук, сообщили в региональном МЧС и Следственном комитете.
Сигнал о возгорании поступил в 9:52. Спасатели прибыли через пять минут, но огонь распространился быстро. В задымленной квартире пожарные обнаружили тело женщины на диване в гостиной — предположительно, она не успела проснуться. У самого порога, почти у выхода, без сознания нашли мальчика. Ребенок пытался спастись: он полз к двери, но надышался угарным газом.
Бригада скорой помощи реанимировала малыша прямо в машине, но по дороге в больницу он скончался.
По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Очаг пожара находился в гостиной, где спала женщина.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяты предметы для пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Кировского округа взяла расследование на особый контроль и инициировала проверку соблюдения законодательства о защите жизни и здоровья детей.