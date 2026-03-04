Активы на миллиарды рублей изъяли у бывшего главы Департамента культуры Москвы

Суд постановил конфисковать имущество экс-главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, бывшего председателя Государственного таможенного комитета РФ Анатолия Круглова и связанных с ними лиц на сумму почти пять миллиардов рублей. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило издание «Коммерсант».
По данным Генеральной прокуратуры, Кибовский вместе с бизнесменом Андреем Нероденковым построили элитные дома в Московской области, купили квартиры, коммерческую недвижимость, премиальные машины и ценные бумаги без подтверждения законных доходов. Часть имущества они оформили на родственников и доверенных лиц.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Кибовский и Нероденков продолжают проходить по делу о коррупционных преступлениях, сказано в статье.
В ноябре 2025 года столичный Кунцевский суд изъял имущество на сумму более одного миллиарда рублей у Александра Кибовского. Инстанция удовлетворила иск, поступивший от Генпрокуратуры России. Постановление суда также коснулось родственников и доверенных лиц экс-чиновника.
Официальный доход Кибовского и членов его семьи за период с 2010 по 2024 год составил 211 миллионов рублей, но они приобрели недвижимость и автомобили на сумму около 226 миллионов рублей.