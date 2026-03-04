«КП»: Две русские девушки погибли в Таиланде после встреч с гуру Артуром Ситой

На тайском острове Самуи погибли две русские женщины — последовательницы «духовного учителя» Артура Ситы (настоящая фамилия — Мамедов), уроженца Ярославля. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило издание «КП».
Уточняется, что 23-летняя Мария Панкратова из Алма-Аты умерла 14 февраля, не приходя в сознание после несчастного случая, который близкие называют попыткой суицида. За пять лет до этого при странных обстоятельствах в аварии погибла еще одна приближенная к гуру — 34-летняя Алина Багирова из Твери.
Сита начинал свою деятельность в Ярославле еще в начале 2000-х с групповых медитаций, потом переехал в Москву, а позже в Таиланд.
Бывшая участница ретритов Наталья рассказала, что поначалу поведение гуру не вызывало вопросов, но со временем он начал проявлять агрессию, резко и грубо высказываться о людях, которые ему чем-то не угождали. По ее словам, среди фанатов Ситы появилась навязчивая идея — любой ценой попасть на его ретриты на Самуи. Люди занимали деньги, продавали вещи, копили месяцами.
Именно так и поступила Багирова — художница и фотограф. Она уехала к Сите в Таиланд и застряла там из-за пандемии коронавируса. Через знакомую женщина продала квартиру своей матери в Твери, а все вырученные деньги ушли на оплату ретритов, жилья и питания.
— Она погибла при крайне подозрительных обстоятельствах. Багирова разбилась насмерть, управляя мотоциклом на ровной дороге без выбоин. При этом само транспортное средство осталось абсолютно целым, — говорится в статье.
После ее гибели, по словам источников, Сита забрал себе все имущество женщины: ноутбук, профессиональную камеру, два айфона и планшет. Родственникам россиянки он заявил, что у нее ничего не было.
1 февраля российский тревел-блогер Вадим погиб в Таиланде в ДТП. 23-летний молодой человек ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их мотоцикла врезался автомобиль, за рулем которого была местная жительница. Девушка блогера получила множественные ушибы и пять переломов.