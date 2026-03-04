«КП»: Две русские девушки погибли в Таиланде после встреч с гуру Артуром Ситой

Уточняется, что 23-летняя Мария Панкратова из Алма-Аты умерла 14 февраля, не приходя в сознание после несчастного случая, который близкие называют попыткой суицида. За пять лет до этого при странных обстоятельствах в аварии погибла еще одна приближенная к гуру — 34-летняя Алина Багирова из Твери.