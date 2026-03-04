В Приморье незаконно вырубили лес на сумму более 6,7 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Мужчины в Спасском округе Приморья незаконно вырубали лесные насаждения, ущерб оценивается в более 6,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по краю.
«В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России “Спасский” совместно с представителями министерства лесного хозяйства Приморского края в защитных лесах Спасского сельского участкового лесничества обнаружена незаконная рубка деревьев ценной породы ясень и ильм общим объемом более 24 куб. м. По материалам доследственной проверки установлено, что сумма причиненного лесному фонду Российской Федерации ущерба составила 6 717 611 рублей, что относится к особо крупному размеру», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что задержаны мужчины, ранее не судимые. Дело возбуждено по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Максимальный срок лишения свободы до семи лет.