Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Вторая волна взрывов прозвучала над Волгоградом

Вторая волна взрывов прозвучала над Волгоградом, работают средства противовоздушной обороны. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

Вторая волна взрывов прозвучала над Волгоградом, работают средства противовоздушной обороны. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что было слышно несколько взрывов примерно в 01:20, 02:40, а также не менее трех с 2:30 по местному времени. Перед взрывами очевидцы слышали гудение двигателей БПЛА, а также они наблюдали вспышки в небе, — говорится в публикации.

Пять человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область, один из дронов попал по многоквартирному дому. Об этом ранее сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Уточнялось, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных дома, в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне.

До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу, написал Telegram-канал Shot.

Очевидцы утверждали, что слышали пять-семь громких звуков над Волгоградом. В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше