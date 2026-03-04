Shot: Вторая волна взрывов прозвучала над Волгоградом

Вторая волна взрывов прозвучала над Волгоградом, работают средства противовоздушной обороны. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно несколько взрывов примерно в 01:20, 02:40, а также не менее трех с 2:30 по местному времени. Перед взрывами очевидцы слышали гудение двигателей БПЛА, а также они наблюдали вспышки в небе, — говорится в публикации.
Пять человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область, один из дронов попал по многоквартирному дому. Об этом ранее сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Уточнялось, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных дома, в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне.
До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели на подлете к городу, написал Telegram-канал Shot.
Очевидцы утверждали, что слышали пять-семь громких звуков над Волгоградом. В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки.