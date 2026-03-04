Экипаж севшего на мель у Сахалина китайского судна An Yang 2 вернулся на родину

Китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель в результате сильного шторма 8 февраля 2025 года в устье реки Казачки. Он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, но получил пробоину, судно находится в 200 м от берега, в двух километрах южнее порта Невельск. Никто из членов экипажа не пострадал. Разлива топлива не произошло. В середине мая была завершена операция по откачке топлива с судна. В октябре сообщалось о том, что судно готовят к снятию с мели. Тянуть его должен был собственник — китайская компания-судовладелец, однако работы не были выполнены.