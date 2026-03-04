Экипаж севшего на мель у Сахалина китайского судна An Yang 2 вернулся на родину

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Граждане Китая с судна An Yang 2, которое село на мель рядом с городом Невельском Сахалинской области в феврале 2025 года, вернулись домой. Об этом ТАСС сообщили в представительстве Министерства иностранных дел РФ в Южно-Сахалинске.
«Китайская сторона обращалась к нам с просьбой оказать содействие в репатриации 14 моряков на основании правила 2.5 Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в их скорейшем возвращении в Китай. Пошли на встречу и все оставшиеся 14 членов в итоге убыли в Пекин», — сказали в представительстве.
Китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель в результате сильного шторма 8 февраля 2025 года в устье реки Казачки. Он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, но получил пробоину, судно находится в 200 м от берега, в двух километрах южнее порта Невельск. Никто из членов экипажа не пострадал. Разлива топлива не произошло. В середине мая была завершена операция по откачке топлива с судна. В октябре сообщалось о том, что судно готовят к снятию с мели. Тянуть его должен был собственник — китайская компания-судовладелец, однако работы не были выполнены.
В декабре прошлого года на An Yang 2 произошла авария в энергосистеме, там прекратилась выработка электричества. По информации областного правительства, техническое решение для подачи электричества на судно было найдено, но китайский экипаж подал сигнал бедствия по международному каналу связи, капитан приказал покинуть судно. Была развернута операция по спасению иностранного экипажа, людей доставили на берег. После эвакуации их разместили в гостинице Невельска, обеспечили питанием.
Изначально на борту находились 20 человек, нескольких отправили на родину весной прошлого года. Остальные остались, они следили за функционированием судна.
Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, судно по-прежнему стоит на мели, угрозы окружающей среде нет, вопрос по нему решается с судовладельцем.