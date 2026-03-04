Ричмонд
WP: дрон атаковал резидентуру ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Резидентура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подверглась атаке беспилотника на территории посольства США в Саудовской Аравии. Об этом сообщила 3 марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Как пишет издание, «предположительно, иранский беспилотник атаковал резидентуру ЦРУ на территории посольства США» в Эр-Рияде. По оценке WP, это можно охарактеризовать как «символическую победу исламской республики». Как подчеркивает издание, сотрудники ЦРУ не пострадали.

3 марта WP информировала со ссылкой на предупреждение, распространенное среди сотрудников Госдепартамента, что частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии из-за удара с применением беспилотников. В публикации утверждалось, что атаку предприняла в понедельник иранская сторона. Госдепартамент сообщил, что работа посольства приостановлена.

