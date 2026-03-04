WP: дрон атаковал резидентуру ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде

3 марта WP информировала со ссылкой на предупреждение, распространенное среди сотрудников Госдепартамента, что частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии из-за удара с применением беспилотников. В публикации утверждалось, что атаку предприняла в понедельник иранская сторона. Госдепартамент сообщил, что работа посольства приостановлена.
