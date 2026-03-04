Ричмонд
В Кувейте 11-летняя девочка погибла после падения обломков на жилой квартал

В Кувейте трагически погибла 11-летняя девочка, когда обломки упали на жилой квартал столицы эмирата. Как сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Абдалла ас-Санад, девочка скончалась в больнице после получения травм.

Источник: Life.ru

«Жертвой падения обломков на жилой квартал в столичном регионе стала 11-летняя девочка из семьи постоянно проживающих в стране иностранцев, которая скончалась в больнице после получения ранений», — написал он в социальной сети X.

По его словам, четыре родственника пострадавшей, включая мать, также находятся в больнице на лечении. Министерство здравоохранения продолжает следить за состоянием пострадавших и оказывает всю необходимую помощь семье.

Ранее Life.ru писал, что из-за напряжённости в регионе США закрыли своё посольство в Кувейте на неопределённый срок. Все плановые и экстренные консульские встречи отменены, сообщили в дипмиссии. Власти обещают дополнительно сообщить, когда посольство возобновит работу в обычном режиме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

