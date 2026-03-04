10 лет за 22 грамма: новосибирцу вынесли приговор за сбыт наркотиков

Как установило следствие, молодой человек вместе со своим знакомым приобрел наркотическое средство МДМА, расфасованное в 38 полимерных пакетов. В конце января прошлого года подсудимый пришел к одному из домов в Центральном районе, чтобы оборудовать тайник для дальнейшего сбыта наркотиков. Однако довести преступление до конца ему не удалось — его задержали сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято более 22 граммов наркотика.