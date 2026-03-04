Ричмонд
10 лет за 22 грамма: новосибирцу вынесли приговор за сбыт наркотиков

Центральный районный суд вынес приговор 23-летнему новосибирцу, который обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Как установило следствие, молодой человек вместе со своим знакомым приобрел наркотическое средство МДМА, расфасованное в 38 полимерных пакетов. В конце января прошлого года подсудимый пришел к одному из домов в Центральном районе, чтобы оборудовать тайник для дальнейшего сбыта наркотиков. Однако довести преступление до конца ему не удалось — его задержали сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято более 22 граммов наркотика.

В суде подсудимый свою вину не признал. Он пояснил, что нашел наркотические средства и якобы планировал сдать их в полицию. Эти доводы суд не убедили. Новосибирца приговорили к 10 годам колонии строго режима. Уголовное дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в суд ушло дело о сибиряке, совершил 43 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Новосибирской и Томской областях.