В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА

ОРЕЛ, 4 марта. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении.
