В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС России призвало граждан сохранять бдительность.

ОРЕЛ, 4 марта. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше