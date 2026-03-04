Ординатор ДВФУ подменил наркоз физраствором в Приморье

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение в отношении ординатора Школы медицины Дальневосточного федерального университета. Молодого врача обвиняют в хищении наркотических средств с использованием служебного положения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По версии следствия, в июле прошлого года ординатор проходил практику в отделении анестезиологии и реанимации Медицинского комплекса ДВФУ. Во время работы он заменил шприц с жидкостью, содержащей наркотическое средство и предназначенной для наркоза пациента, на обычный раствор натрия хлорида. Препарат медик забрал себе.
Преступление вскрыли сотрудники УФСБ по Приморскому краю. Расследование шло под постоянным контролем прокуратуры. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество и машину обвиняемого наложили арест — общая сумма превысила 600 тысяч рублей.
Уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.