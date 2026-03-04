В Ивановской области произошло ДТП с участием семи автомобилей

Крупная авария с участием семи транспортных средств произошла в Пестяковском районе Ивановской области на автодороге Ростов — Иваново — Нижний Новгород. В столкновении оказались задействованы четыре грузовика и три легковых автомобиля. В результате происшествия есть пострадавшие.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России по Ивановской области, после прибытия первых подразделений было установлено количество машин, попавших в ДТП. На время проведения следственных мероприятий движение по трассе было полностью приостановлено.
Для устранения последствий аварии привлекались 15 специалистов и семь единиц техники. В том числе от МЧС России на месте работали шесть сотрудников и две единицы спецтехники.
Ранее на федеральной трассе «Колыма» в Магаданской области столкнулись легковой автомобиль Toyota HiAce Regius и «Камаз», пострадали три человека.