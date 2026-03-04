«Запретить его надо»: семья из Актобе осталась без единственного жилья из-за пауэрбанка

«Слышу — хлопок такой, типа взрыв. Выскакиваю — у сына в комнате внуки подсоединили, и оттуда как полыхнуло! Взрыв, дым пошел. Сразу шкаф загорелся. И дышать уже невозможно. Там ничего не было видно. Не дай бог такой пожар. Конечно, как это называется, вообще запретить его надо подсоединять, детям особенно», — рассказал житель города Курман Майрумбаев.