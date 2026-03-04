«Запретить его надо»: семья из Актобе осталась без единственного жилья из-за пауэрбанка

По данным телеканала, Тимур Майрумбаев вместе с двумя детьми и отцом остался буквально на улице после сильного пожара. Причиной трагедии стал обычный пауэрбанк.
«Слышу — хлопок такой, типа взрыв. Выскакиваю — у сына в комнате внуки подсоединили, и оттуда как полыхнуло! Взрыв, дым пошел. Сразу шкаф загорелся. И дышать уже невозможно. Там ничего не было видно. Не дай бог такой пожар. Конечно, как это называется, вообще запретить его надо подсоединять, детям особенно», — рассказал житель города Курман Майрумбаев.
Отец Тимура вспоминает, что пожарные приехали в считанные минуты. Но спасти дом уже было невозможно.
«28 февраля в Актобе, в жилом массиве “Арман”, произошло возгорание кровли одноэтажного частного жилого дома. Пожар был локализован в 20:02 и полностью ликвидирован в 20:23. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.
Чудом уцелели только документы. Сразу после ЧП семья уехала к родственнице. Сейчас они подыскивают новое жилье. Дом, который мужчина строил сам на протяжении 6 лет, теперь придется восстанавливать с нуля.
«Я сам строитель. Сейчас мне нужна помощь только со стройматериалами. Как потеплеет, буду думать, как все восстанавливать. Возможно, придется сносить стены и строить заново. Я этот дом строил сам, мне никто не помогал», — рассказал житель города Тимур Майрумбаев.
Специалисты отмечают, что беда случилась из-за вполне безобидного на первый взгляд зарядного устройства. Чтобы избежать таких случаев, необходимо использовать его с большой осторожностью, а при появлении малейших неисправностей ни в коем случае не подключать его ни к телефону, ни к источникам питания.