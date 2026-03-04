Ричмонд
В Хабаровске продавец магазина представился юристом и обманул клиента

Он обещал через суд вернуть конфискованный автомобиль.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске перед судом за мошенничество предстанет 39-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре, под видом юриста обещавший вернуть конфискованный автомобиль, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчанин, в течение года находившийся в исправительном центре за пьяное вождение, узнал, что один из осужденных — юрист, помогающий вернуть конфискованные судом автомобили. Горожанин обратился к нему, и тот обещал решить вопрос после освобождения.

В мае 2025 года они встретились в Хабаровске, и за составление исков и другие судебные процедуры клиент заплатил 140 тысяч рублей. Однако конфискованный автомобиль не вернулся, и интересы истца в суде не представлялись: в действительности «юрист» работал продавцом в магазине. Юридического образования он не имел, а деньги потратил. Ранее комсомольчанин был судим и отбывал сроки за убийство, разбой и грабеж.

Потерпевший обратился в полицию, и «юриста» задержали.

— Во время расследования уголовного дела о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ) обвиняемый дал признательные показания и частично компенсировал ущерб. Расследование завершено, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее хабаровчанин перевёл мошенникам унаследованные 4 млн рублей.