Новосибирец угнал у спящего приятеля Audi Q7 и попал в ДТП

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Подсудимый вместе с владельцем машины распивал спиртные напитки. Когда хозяин иномарки уснул, его гость решил прокатиться по ночному городу. Уговорить себя долго не пришлось — мужчина сел за руль и отправился в путь.
Однако поездка закончилась плачевно: новосибирец не справился с управлением и устроил аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль получил повреждения и был помещен на штрафстоянку.
Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб, оплатив ремонт машины и все расходы за нахождение на штрафстоянке.
Суд учел эти обстоятельства и приговорил угонщика к двум с половиной годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
