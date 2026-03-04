Ричмонд
Новосибирец угнал у спящего приятеля Audi Q7 и попал в ДТП

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 40-летнему местному жителю, который обвинялся в угоне автомобиля Audi Q7. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

Источник: Сиб.фм

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Подсудимый вместе с владельцем машины распивал спиртные напитки. Когда хозяин иномарки уснул, его гость решил прокатиться по ночному городу. Уговорить себя долго не пришлось — мужчина сел за руль и отправился в путь.

Однако поездка закончилась плачевно: новосибирец не справился с управлением и устроил аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль получил повреждения и был помещен на штрафстоянку.

Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб, оплатив ремонт машины и все расходы за нахождение на штрафстоянке.

Суд учел эти обстоятельства и приговорил угонщика к двум с половиной годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее Сиб.фм сообщал об угоне Kia Ceed у таксиста.