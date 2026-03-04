«Изнасиловал женщину, убил ее брата и похитил дочь»: жителю Талгара грозит пожизненный срок

По информации телеканала, в Талгаре близится к завершению судебный процесс по резонансному делу об изнасиловании, убийстве и похищении. На скамье подсудимых трое человек, двое из них несовершеннолетние. На последнем заседании гособвинитель запросил для главного фигуранта пожизненный срок. Мужчину обвиняют сразу по 12 статьям.
Его предполагаемым сообщникам прокурор запросил по 9 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона поддержала позицию гособвинения.
«В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области прошли прения по делу об убийстве и похищении несовершеннолетней в Талгаре. Гособвинитель просил пожизненное лишение свободы одному подсудимому и по 9 лет лишения свободы двум несовершеннолетним», — сообщила помощник прокурора Алматинской области Аида Иманалиева.
Напомним, трагедия произошла 6 сентября прошлого года. По версии полиции и прокуратуры, работник СТО изнасиловал жительницу села и месяц шантажировал ее. Позже он убил брата женщины и похитил ее двухлетнюю дочь. В ходе погони подозреваемый сбросился с обрыва на машине вместе с ребенком. Девочка получила травмы, ее позже прооперировали.
По данным следствия, за месяц до трагедии мать похищенной девочки писала заявление об изнасиловании, но в полиции тогда не приняли мер. Более того, подозреваемого освободили из-под стражи. После трагедии прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников талгарской полиции по статье «Бездействие должностных лиц».
Суд по этому делу идет в закрытом режиме, главному фигуранту вменяют 12 преступлений. На скамье подсудимых еще двое подростков. Им инкриминируют участие в убийстве и похищении.