«Изнасиловал женщину, убил ее брата и похитил дочь»: жителю Талгара грозит пожизненный срок

Напомним, трагедия произошла 6 сентября прошлого года. По версии полиции и прокуратуры, работник СТО изнасиловал жительницу села и месяц шантажировал ее. Позже он убил брата женщины и похитил ее двухлетнюю дочь. В ходе погони подозреваемый сбросился с обрыва на машине вместе с ребенком. Девочка получила травмы, ее позже прооперировали.