Россиянка получила 10 лет тюрьмы за поцелуй: пыталась передать не только любовь

В 2024 году жительница Новосибирска во время заседания суда попыталась передать своему возлюбленному наркотик. Мужчину судили по статье о запрещенных веществах. Судебный пристав вовремя обнаружил сверток во рту у женщины и пресек попытку передачи. Затем ее задержали и, как выяснилось, история с парой уходит корнями в еще более давнее прошлое. Об этом подробно пишет «КП-Новосибирск».
Женщина еще до этого случая была судима. В 2023 году она находилась на условном сроке, но проигнорировала все требования суда. Спустя полгода жительница Новосибирска прибыла на суд к своему возлюбленному. Она заранее приобрела наркотики и замотала изолентой. Следователи возбудили дело о попытке распространения наркотических средств в крупном размере.
«Увидела, как ведут гражданского мужа, пристегнутого наручниками к конвойному. Муж полез ко мне целоваться, сотрудник конвоя отдернул его. В этот момент у меня изо рта чуть не выпал сверток, пристав подошел и потребовал выплюнуть сверток изо рта», — поведала историю женщина.
В ноябре женщина оказалась на скамье подсудимых. Ей вынесли приговор — 10 лет и 1 месяц в колонии общего режима. Женщина попросила переквалифицировать статью на хранение наркотических веществ в крупном размере и смягчить приговор. Она заявила, что якобы не собиралась передавать вещества. Однако суд отказал женщине.
В Москве в настоящий момент рассматривают дело на рэп-исполнителя Pharaoh. Правоохранителям поступил материал о пропаганде наркотиков.