Россиянка получила 10 лет тюрьмы за поцелуй: пыталась передать не только любовь

В 2024 году жительница Новосибирска во время заседания суда попыталась передать своему возлюбленному наркотик. Мужчину судили по статье о запрещенных веществах. Судебный пристав вовремя обнаружил сверток во рту у женщины и пресек попытку передачи. Затем ее задержали и, как выяснилось, история с парой уходит корнями в еще более давнее прошлое. Об этом подробно пишет «КП-Новосибирск».