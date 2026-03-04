Подростки из Хабаровска устроили «разборки» с чужим автомобилем

В ходе мониторинга информационного пространства были выявлены сообщения о том, что во дворе на улице Чехова, 4 группа школьников повредила чужой автомобиль: они прыгали на капот, садились на него, катались, били стекло и пинали машину. В другом посте отмечалось повреждение имущества в многоквартирном доме, предположительно в Индустриальном районе.