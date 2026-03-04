Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки из Хабаровска устроили «разборки» с чужим автомобилем

Полицейские Хабаровска проводят проверку публикаций в соцсетях о нарушениях подростков, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Источник: Соцсети

В ходе мониторинга информационного пространства были выявлены сообщения о том, что во дворе на улице Чехова, 4 группа школьников повредила чужой автомобиль: они прыгали на капот, садились на него, катались, били стекло и пинали машину. В другом посте отмечалось повреждение имущества в многоквартирном доме, предположительно в Индустриальном районе.

«Ранее в полицию заявлений и сообщений о случившемся не поступало, — уточнили в ведомстве. — В случае необходимости к родителям или законным представителям несовершеннолетних будут применены меры профилактического реагирования».

Инспекторы ПДН устанавливают все обстоятельства произошедших инцидентов и проводят соответствующие проверки.