Подростки из Хабаровска устроили «разборки» с чужим автомобилем

В ходе мониторинга информационного пространства были выявлены сообщения о том, что во дворе на улице Чехова, 4 группа школьников повредила чужой автомобиль: они прыгали на капот, садились на него, катались, били стекло и пинали машину. В другом посте отмечалось повреждение имущества в многоквартирном доме, предположительно в Индустриальном районе.
«Ранее в полицию заявлений и сообщений о случившемся не поступало, — уточнили в ведомстве. — В случае необходимости к родителям или законным представителям несовершеннолетних будут применены меры профилактического реагирования».
Инспекторы ПДН устанавливают все обстоятельства произошедших инцидентов и проводят соответствующие проверки.