«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе электропоезд в поселке Суземка. Пострадавших нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате атаки повреждена кабина машиниста, движение поездов не нарушено.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинские дроны атаковали электропоезд в брянском поселке Суземка, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе электропоезд в поселке Суземка. Пострадавших нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате атаки повреждена кабина машиниста, движение поездов не нарушено.