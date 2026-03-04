Ричмонд
Украинские дроны атаковали электропоезд в брянском поселке Суземка

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинские дроны атаковали электропоезд в брянском поселке Суземка, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе электропоезд в поселке Суземка. Пострадавших нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в результате атаки повреждена кабина машиниста, движение поездов не нарушено.