На западе Тегерана прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв произошёл в западной части Тегерана, сообщило государственное телевидение Ирана.
Информация о причинах инцидента пока не приводится.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они стали атаковать с воздуха объекты в Исламской Республике, в том числе и в её столице. Иран, в свою очередь, объявил об ответных действиях.
2 марта агентство Fars сообщило, что Соединённые Штаты и Израиль нанесли удары в районе здания иранской государственной телерадиокомпании в Тегеране. В этом месте произошло два взрыва. При этом перебои в вещании отсутствовали.
