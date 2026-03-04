Ричмонд
На западе Тегерана прогремел сильный взрыв

Государственное телевидение Ирана сообщило о взрыве в западной части Тегерана, причины которого не уточняются.

Источник: Аргументы и факты

Сильный взрыв произошёл в западной части Тегерана, сообщило государственное телевидение Ирана.

Информация о причинах инцидента пока не приводится.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они стали атаковать с воздуха объекты в Исламской Республике, в том числе и в её столице. Иран, в свою очередь, объявил об ответных действиях.

2 марта агентство Fars сообщило, что Соединённые Штаты и Израиль нанесли удары в районе здания иранской государственной телерадиокомпании в Тегеране. В этом месте произошло два взрыва. При этом перебои в вещании отсутствовали.

3 марта армия Израиля проинформировала, что поразила цели в Тегеране и ливанском Бейруте. В ЦАХАЛ добавили, что израильская боевая авиация атакует военные объекты Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
