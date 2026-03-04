Девушка отравила нескольких мужчин и стала звездой соцсетей после ареста

В Сеуле задержали 22-летнюю девушку по фамилии Ким, подозреваемую в серии отравлений мужчин. Как передает «Лента.ру», следствие уже подтвердило два смертельных эпизода, однако полиция допускает, что жертв могло быть больше.
Первый тревожный сигнал поступил 29 января 2026 года. Сотрудник гостиницы с почасовой оплатой в северном районе Сеула Канбук позвонил в полицию после того, как не смог разбудить постояльца. Прибывшие медики констатировали смерть. Погибшему было около 20 лет.
Спустя 12 дней похожий случай произошел в другой гостинице того же района. Там также обнаружили тело молодого мужчины. После второго эпизода полиция вышла на подозреваемую и вечером того же дня задержала 22-летнюю девушку по фамилии Ким. За полчаса до задержания она успела выложить в социальной сети очередное селфи.
На допросе Ким признала, что давала обоим мужчинам седативные препараты. По ее словам, между ними возникали разногласия, и она лишь хотела, чтобы они уснули. Девушка утверждала, что не предполагала возможного летального исхода.
Сначала ей предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении закона об обороте наркотических средств. Позже следствие пришло к выводу о намеренных действиях и переквалифицировало дело на убийство.
Расследование показало, что эпизоды в гостиницах могли быть не первыми. По данным следствия, 14 декабря 2025 года Ким попыталась отравить своего бойфренда — 20-летнего юношу, с которым встречалась около месяца. Она предложила ему напиток «от усталости». Через двадцать минут молодой человек потерял сознание в кафе в пригороде Сеула и пришел в себя лишь спустя два дня. В начале января он подал заявление в полицию.
Криминолог О Юнсон считает, что на этом этапе подозреваемая фактически проверяла действие препарата.
После инцидента девушка начала искать информацию о сочетании снотворного и алкоголя. Она задавала соответствующие вопросы чат-боту и узнала, что такая комбинация может привести к смерти. По данным следствия, впоследствии Ким увеличила дозу препарата.
Следующий эпизод произошел 28 января. Девушка привела в гостиницу в Канбуке нового знакомого и дала ему средство от похмелья, в котором был растворен седативный препарат. Мужчина умер.
9 февраля произошло второе убийство по той же схеме — в другой гостинице. После этого Ким покинула место и уехала на такси.
Следователи отмечают, что со временем девушка стала действовать осторожнее. Если сначала она сама вызывала скорую помощь, то позже выбирала уединенные гостиницы и уходила сразу после встречи.
О самой подозреваемой известно немного. Полиция не раскрывает ее имя полностью. Журналистам удалось установить, что девушке 22 года. По некоторым данным, ранее ее отчислили из школы, постоянной работы у нее не было. Знакомым она говорила, что ей 25 лет и что она учится на факультете моды.
В социальной сети Ким ежедневно публиковала почти одинаковые селфи, сопровождая их хештегами, связанными с подписками и взаимным добавлением пользователей. Один из подписчиков рассказывал, что задумывался об отписке из-за большого количества однотипных фотографий.
Профессор криминальной психологии Ли Сучжон из университета Кенги считает, что активность девушки в сети вряд ли была связана с депрессией. По ее мнению, общительность и легкость контактов с незнакомыми людьми могут указывать на возможное биполярное расстройство.
После задержания Ким прошла специальный тест, применяемый для диагностики психопатии у серийных убийц. Его результаты полиция пока не раскрывает.
Несмотря на то что личные данные подозреваемой не публиковались, ее аккаунт в сети быстро нашли. За неделю число подписчиков выросло примерно в 45 раз. Появились и пользователи, которые начали писать, что девушка слишком привлекательна для тюрьмы и суду стоит учитывать ее внешность.
Следствие предполагает, что эпизодов могло быть больше. Проверяются несколько похожих случаев.
Так, 25 октября 2025 года в экстренные службы поступил звонок с телефона Ким. Девушка сообщила, что мужчина, с которым она ужинала в ресторане и пил белое вино, внезапно потерял сознание.
Еще один эпизод произошел 24 января. Мужчина потерял сознание в караоке-баре после напитка, который ему предложила Ким. Хозяин заведения настоял, чтобы она не покидала помещение без спутника, поэтому девушка сама вызвала скорую помощь.
Следователи также проверяют историю с мужчиной, с которым Ким познакомилась в ночном клубе 1 февраля. Пара провела вместе около девяти часов, посещая рестораны, магазины и караоке. Мужчина оплатил все расходы и потратил почти 300 тысяч вон. Позднее он сообщил журналистам, что девушка ни разу не поблагодарила его. При этом признаков отравления у него не было.
Полиция сейчас анализирует все контакты подозреваемой и ищет мужчин, которые могли терять сознание после встреч с ней или получали сообщение: «Ты заснул, ухожу первой».
3 марта родственники второй жертвы выступили с публичным заявлением. По словам адвоката семьи, к началу февраля полиция уже смогла идентифицировать подозреваемую по камерам наблюдения, но не задержала ее. Родственники считают, что при более раннем задержании второй жертвы могло не быть.
