Девушка отравила нескольких мужчин и стала звездой соцсетей после ареста

Расследование показало, что эпизоды в гостиницах могли быть не первыми. По данным следствия, 14 декабря 2025 года Ким попыталась отравить своего бойфренда — 20-летнего юношу, с которым встречалась около месяца. Она предложила ему напиток «от усталости». Через двадцать минут молодой человек потерял сознание в кафе в пригороде Сеула и пришел в себя лишь спустя два дня. В начале января он подал заявление в полицию.