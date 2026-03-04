Ущерб от крушения поезда в Хабаровском крае превысил 45 млн рублей

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Инцидент со сходом 16 вагонов с углем, произошедший в Хабаровском крае 24 января этого года, классифицировали как крушение поезда, материальный ущерб превысил 45 млн рублей. Было задержано 158 поездов, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Прокуроры завершили проверку по факту схода вагонов на железнодорожной станции Корфовская Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги. С рельсов сошли 16 вагонов с углем в составе грузового поезда из 71 вагона.
«В результате происшествия повреждено 16 вагонов, 10 из них — до степени исключения из инвентарного парка, и 700 метров железнодорожного пути. Предварительный материальный ущерб превышает 45 млн рублей. Происшествие повлекло задержку 158 поездов, в том числе 9 пассажирских и 13 пригородных. Контролирующими органами данное происшествие классифицировано как крушение поезда», — проинформировали в прокуратуре.
Причиной крушения стало ненадлежащее содержание верхнего строения пути, а также упущения при организации контроля за его техническим состоянием. Кроме того, при аварийно-восстановительных работах на месте случившегося также произошел сход подвижного состава. Это случилось из-за неверных действий работников железнодорожного транспорта. Для устранения нарушений руководителям причастных подразделений ОАО «РЖД» внесено восемь представлений, в отношении виновных должностных лиц возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
9 февраля в регионе произошел еще один инцидент со сходом вагонов. На перегоне Датта — Кенада Ванинского района с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда, 21 из них опрокинулся. Поезд перевозил уголь. Движение на участке было полностью приостановлено. Проверка по этому факту еще ведется, уточнили ТАСС в прокуратуре.