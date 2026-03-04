Ущерб от крушения поезда в Хабаровском крае превысил 45 млн рублей

Причиной крушения стало ненадлежащее содержание верхнего строения пути, а также упущения при организации контроля за его техническим состоянием. Кроме того, при аварийно-восстановительных работах на месте случившегося также произошел сход подвижного состава. Это случилось из-за неверных действий работников железнодорожного транспорта. Для устранения нарушений руководителям причастных подразделений ОАО «РЖД» внесено восемь представлений, в отношении виновных должностных лиц возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).