Тигры за сутки лишили жизни двух человек в индийской деревне

Нападения произошли с разницей примерно в 12 часов в районе Чандрапур 27 и 28 февраля. Первый случай произошел вечером в пятницу. 60-летний житель деревни Варнат Кашинат Лонбале ушел в лес за дровами и не вернулся домой. Позже его нашли мертвым. На теле были следы нападения тигра.