Тигры за сутки лишили жизни двух человек в индийской деревне

В индийском штате Махараштра тигры за один день напали на двух человек. Оба пострадавших погибли. Об этом сообщает издание The Times of India.
Нападения произошли с разницей примерно в 12 часов в районе Чандрапур 27 и 28 февраля. Первый случай произошел вечером в пятницу. 60-летний житель деревни Варнат Кашинат Лонбале ушел в лес за дровами и не вернулся домой. Позже его нашли мертвым. На теле были следы нападения тигра.
Второе нападение произошло утром в субботу. 45-летняя Сунита Бхояр собирала хлопок на поле вместе с другими рабочими рядом с лесом. В какой-то момент из зарослей выбежал тигр и напал на женщину.
Рабочие смогли отогнать животное, однако Бхояр получила тяжелые ранения. Врачи пытались ее спасти, но женщина умерла.
После этих случаев власти усилили меры безопасности. В районе установили фотоловушки и камеры наблюдения, а также увеличили число патрулей.
По данным The Times of India, с начала года в этом районе уже погибли шесть человек из-за нападений диких животных. Один человек стал жертвой леопарда, остальные погибли после атак тигров.
Похожий случай произошел и на юге страны. В штате Тамилнад погиб 55-летний мужчина. Инцидент произошел в лесном подразделении Нилгири.
Погибшим оказался житель поселения Чиннагадамунда народа тода Пуштал Куттан. Его тело нашли утром после восьми часов в кустах недалеко от района Мел Гадамунда в городе Ути. К месту находки вели кровавые следы и обрывки одежды.
По словам местных жителей, останки лежали примерно в 200 метрах от дороги. Предполагается, что хищник напал на мужчину вечером накануне, когда он возвращался домой после визита к отцу в соседнем поселке и проходил через территорию заповедного леса.
По данным лесной службы, на теле были раны на шее, спине и бедре. Часть останков оказалась съедена.
После гибели мужчины жители окрестных деревень потребовали от властей срочно поймать животное. Они считают, что в лесу появился хищник-людоед.
