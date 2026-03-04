Ричмонд
Участник популярного реалити-шоу погиб при загадочных обстоятельствах

В США при неясных обстоятельствах погиб 25-летний участник популярного реалити-шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз.

В США при неясных обстоятельствах погиб 25-летний участник популярного реалити-шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз. Об этом сообщает Page Six.

О смерти рыбака рассказал его коллега по программе Рик Шелфорд. Он написал в социальных сетях, что трагедия произошла 25 февраля на рыболовецком судне «Алеутская леди», которое работает в Беринговом море.

По словам Шелфорда, экипаж потерял своего товарища во время работы. Он отметил, что Медоуз был открытым и доброжелательным человеком, любил ловлю крабов, рыбалку и много времени проводил с семьей.

Что именно произошло с рыболовом, официально пока не сообщается. По информации источника TMZ, речь может идти о несчастном случае в море. Сообщается, что момент происшествия попал на камеры наблюдения.

Телеканал Discovery, который снимает программу «Смертельный улов», подтвердил гибель участника шоу, однако причины случившегося также не раскрыл.

После известия о трагедии поклонники передачи начали сбор средств для помощи семье Медоуза.

Реалити-шоу «Смертельный улов» выходит на телевидении с 2005 года. Передача рассказывает о работе экипажей рыболовецких судов, которые занимаются добычей крабов у берегов Аляски. Медоуз стал уже пятым участником проекта, погибшим за время существования программы.

